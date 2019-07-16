В Архангельской области обнаружили крупнейший в Европе алмаз

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Самый большой в Европе алмаз массой 222,09 карата обнаружен на месторождении им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании "АГД Даймондс".

"Обнаружен алмаз массой 222,09 карата - самый крупный за всю историю алмазодобычи в регионе и самый большой в Европе. До этого самым крупным камнем, также найденным на месторождении им. Гриба, был алмаз в 181,68 карат, ему было присвоено имя "Архангел Михаил". Добытому сейчас камню также будет присвоено имя", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, отмечается в сообщении, 13 июля на месторождении им. В. Гриба был добыт алмаз очень редкого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,61 карата, а 8 июля там же нашли крупный алмаз ювелирного качества массой 81,02 карата.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, все камни будут проданы. "Мы продаем камни на мировом рынке, крупнейшие покупатели - это Израиль и Бельгия. Наши алмазы будут направлены в Антверпен", - сказал собеседник агентства.

Месторождение алмазов им. В. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.