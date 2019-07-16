Пассажирские перевозки скоростными поездами выросли на 19% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров скоростными поездами "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж" в первом полугодии 2019 года превысили 1,9 млн, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 19%, следует из сообщения ОАО "РЖД".

Скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" перевезли свыше 1,7 млн пассажиров (+10,2%) по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород. Из них "Ласточками" перевезено свыше 1,1 млн пассажиров (+13%), поездами "Стриж" - более 590 тыс. пассажиров (+6%).

Скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-Петербург перевезено свыше 259 тыс. пассажиров.

"Российские железные дороги" (РЖД) за шесть месяцев 2019 года перевезли 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатели первого полугодия 2018 года.