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Пассажирские перевозки скоростными поездами выросли на 19% в I полугодии 2019 года

За отчетный период поездами "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж" воспользовались свыше 1,9 млн человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров скоростными поездами "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж" в первом полугодии 2019 года превысили 1,9 млн, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 19%, следует из сообщения ОАО "РЖД".

Скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" перевезли свыше 1,7 млн пассажиров (+10,2%) по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород. Из них "Ласточками" перевезено свыше 1,1 млн пассажиров (+13%), поездами "Стриж" - более 590 тыс. пассажиров (+6%).

Скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-Петербург перевезено свыше 259 тыс. пассажиров.

"Российские железные дороги" (РЖД) за шесть месяцев 2019 года перевезли 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатели первого полугодия 2018 года.

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