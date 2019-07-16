{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегация Ямайки провела переговоры в Минэкономразвития РФ и "Русале"

У главы МИД РФ Сергея Лаврова также запланированы переговоры с ямайской коллегой
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Делегация главы МИД Ямайки Камины Джонсон Смит провела переговоры в Министерстве экономического развития РФ и компании "Русал". Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед переговорами с ямайской коллегой.

"Мы встречались с вами на сессии Генассамблеи ООН в прошлом году, где подписали [на полях] очень важный документ - соглашение о безвизовых поездках, который уже работает, - сказал Лавров. - Я очень рад, что вы можете сегодня в ходе вашего пребывания ознакомиться с российской столицей".

"У вас очень насыщенная программа, уже провели встречи в Министерстве экономического развития и в "Русале", - отметил министр.

Глава МИД РФ заявил, что намерен подробно обсудить двусторонние дела, а также региональную и международную проблематику, в том числе взаимодействие со странами Карибского сообщества (КАРИКОМ).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯмайкаРоссия
Президент Молдавии обеспокоен возможным прекращением транзита газа через Украину
Игорь Додон также намерен просить "Газпром" о предоставлении скидки на поставляемый газ
Читать полностью