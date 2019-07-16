Эксперт: нехватка отечественных фармсубстанций сдерживает выпуск доступных лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Отсутствие достаточного количества отечественных субстанций не позволяет выпускать доступные лекарственные препараты взамен импортных, которые выше по цене. Такое мнение высказал ТАСС первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

"Главный на сегодняшний день недостаток наш в фармацевтике - это отсутствие отечественных субстанций. Наши компании применяют импортные субстанции для производства лекарств, в этом кроется наша зависимость от поставок этого продукта <…> Импортные лекарства достаточно дорогие", - сказал он.

По мнению Лобина, российским фармкомпаниям следует вступить в кооперацию для производства субстанций, чтобы снизить зависимость от их импортных поставок. "Я думаю, что, если фармкомпании объединятся в кооперацию и сложат свои усилия для производства лекарств, тогда это будет правильно", - добавил он.

По данным издания Remedium, специализирующемся на российском рынке лекарств и медицинской техники, почти все иностранные фармкомпании, которые локализовали производства полного цикла в РФ, а также значительное число отечественных компаний, производящих импортозамещающие препараты, зависят от поставок иностранных активных фармингридиентов (АФИ) из-за рубежа. По итогам 2018 года ввоз АФИ в Россию составил 11,9 тыс. тонн на общую сумму 96,6 млрд рублей. Объем импорта в денежном выражении вырос на 31%, в натуральном - сократился на 3% к уровню 2017 года.

Предприятия Санкт-Петербурга в 2018 году произвели лекарственных средств и медицинских материалов на сумму 34,4 млрд рублей, что на 10,2% больше уровня 2017 года.