Кадастровая палата запустит в августе онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата Росреестра запустит в августе сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Платформа заработает в августе 2019 года для 51 региона, после перехода всех регионов на ЕГРН сервис будет доступен для объектов по всей стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут, в то время как сейчас это может занимать три дня. Платформа упростит способ подачи запроса, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколько объектов, отмечают в Кадастровой палате.

"На сайте Кадастровой палаты можно будет фактически "собрать" онлайн корзину заказов для выдачи сведений, потратив не более нескольких минут, в то время как на создание подобных запросов у пользователей могли уходить часы", - приводятся в сообщении слова главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

Ранее Тухтасунов в интервью ТАСС рассказал, что электронные сервисы Кадастровой палаты и Россреестра создавались в 2011-2014 годах, они не были рассчитаны на большие объемы и не отвечают современным потребностям. Перед ведомством стоит задача модернизировать сервисы исходя из актуальных запросов пользователей.

Что еще может платформа

Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало время работы заявителей. Новый сервис позволит пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию и провести ее одним платежом. "В дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрен автопоиск по объектам. "При подаче запроса на предоставление сведений из ЕГРН ранее пользователям нужно было ввести большой набор данных об объектах, что могло привести к ошибкам. Например, когда устанавливалась не та площадь объекта. В таком случае запрос не мог быть обработан", - приводит пресс-служба слова Тухтасунова.

При разработке платформы учтена синхронизация с информационными системами, отмечают в Кадастровой палате. Например, данные о заявителе автоматически заполняются из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН.