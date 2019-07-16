Власти Иркутской области готовы бесплатно предоставлять земли пострадавшим от паводка

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области разработало около 50 нормативно-правовых актов для помощи пострадавшим от наводнения, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

В частности, власти готовы внести поправки в региональный закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства в пострадавших от паводка районах Иркутской области.

"Организована работа по внесению дополнения в закон Иркутской области "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" - о предоставлении жителям пострадавших от наводнения районов земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в собственность бесплатно", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство намерено выделять субсидии юридическим лицам, которые временно трудоустроят пострадавших от паводка, предоставлять древесину для строительства новых домов, а также выплачивать пособия по безработице в течение трех месяцев со дня введения ЧС на федеральном уровне

"Выплата предполагается в размере 1,6 минимального размера оплаты труда. Планируется также увеличение размера материальной поддержки, выплачиваемой безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, предоставление помощи на оплату расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности", - пояснили в пресс-службе.

Паводки в регионе

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.