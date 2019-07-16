Рост пошлин на необработанный лес не привел к снижению его вывоза из Забайкалья

ЧИТА, 16 июля. /ТАСС/. Повышение экспортных пошлин на необработанную древесину - так называемый лес-кругляк - не привело к снижению его вывоза с территории Забайкальского края. Об этом во вторник заявил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании в Чите.

"Вы знаете, что решением правительства подняты вывозные таможенные пошлины [на не необработанную древесину]. Соответственно, мы рассчитывали, что будет увеличение процента переработки, что древесина будет перерабатывается на территории России, Дальнего Востока, Забайкальского края. Пока этого не происходит, то есть увеличение пошлин, по той статистике, которую мне показали, привело к увеличению вывоза круглого леса", - сказал Трутнев на совещании по вопросу ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле в Забайкалье.

Врио губернатора Александр Осипов рассказал, что во вторник полпред совместно с руководством региона и представителями силовых ведомств вылетал в Хилокский район для проверки пунктов заготовки древесины. Как отметил Трутнев, происхождение складируемой там древесины неизвестно, "непонятно откуда она взялась, никакие документы на нее никто не предоставил".

В то же время Трутнев заявил, что происходящее не нужно воспринимать как неудачу. "Я считаю, что меры, принятые правительством по повышению вывозных пошлин, абсолютно правильные. Нам сейчас надо добиться того, чтобы нормально работали таможенные органы, органы, которые занимаются лесным хозяйством, следили за незаконным рубками", - пояснил полпред.

Отвечая на вопрос ТАСС, полпред назвал Забайкальский край "чемпионом" с точки зрения нарушений лесного законодательства. "У вас тут такой апофеоз. Я здесь был давно, будучи министром природных ресурсов РФ, я прекрасно помню этот визит - штабеля незаконно добытой древесины, нелегальная рубка. К сожалению, вынужден сказать, что изменений немного", - отметил он.

При этом Осипов подчеркнул, что ключевая задача властей - поиск экономических и нормативных мер для изменения сложившейся ситуации. "Юрий Петрович [Трутнев] на совещании сегодня дал, в том числе, поручения и нам, и Минвостокразвития прорабоать такие решения", - сказал он.

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