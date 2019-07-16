Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети. Как сообщается в официальном блоге компании, интерфейс стал более простым в навигации, а также более персонализированным.
Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa— Twitter (@Twitter) 15 июля 2019 г.
Как отмечается, теперь пользователи смогут чаще размещать "живые видео" и моменты из повседневной жизни.
Разработчики перенесли закладки и списки на панель навигации, расширили функцию сообщений для прямой переписки, а также добавили темный режим в двух вариантах.
Кроме того, владельцы аккаунтов теперь смогут быстрее переключаться между учетными записями.