Госдума приняла закон о финансовом контроле участников бюджетного процесса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий сферу государственного и муниципального финансового контроля. Документ инициирован правительством.

Закон предусматривает формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового контроля и аудита участников бюджетного процесса, которые установит правительство.

В рамках системы предлагается утвердить единые принципы и основания проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности. Документ также исключает дублирование контрольных мероприятий.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой взыскание суммы, полученной из другого бюджета бюджетной системы РФ с платой за пользование средствами, указано в законе.

В документе закрепляется подход к определению сумм неправомерно использованных бюджетных средств и их возмещению в доход бюджета без использования понятия "ущерб". При этом методика расчета сумм неправомерно использованных бюджетных средств будет определяться Минфином с учетом особенностей нарушений в финансово-бюджетной сфере. Минфин также получит полномочия утверждать стандарты внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также нормативного и методического обеспечения мониторинга качества финансового менеджмента.

Поправки ко второму чтению

Принятые ко второму чтению поправки меняют требования к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и к отчетности об исполнении бюджетов внебюджетных фондов. В составе проекта бюджета ПФР закрепляются показатели средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством, на начало и конец очередного финансового года, в том числе средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), средств выплатного резерва ПФР, средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым ПФР установлена срочная пенсионная выплата.

Согласно поправкам, правительство обязано представлять в Счетную палату РФ для внешней проверки, помимо отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за отчетный финансовый год, иные документы, которые представляются в Госдуму одновременно с годовыми отчетами об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Правительство также обязано представлять в Госдуму отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов одновременно с проектами законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год. В составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета ПФР за отчетный финансовый год в Госдуму будут предоставляться отчеты о формировании и об использовании резерва по ОПС, о формировании и об использовании выплатного резерва ПФР, о формировании и использовании средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым ПФР установлена срочная пенсионная выплата.

Поправки также вводят понятие "бюджетного нарушения" - им признается совершенное высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ, местной администрацией либо госзаказчиком нарушение положений бюджетного законодательства РФ, условий договоров о предоставлении средств из бюджета, требований к госзакупкам, условий государственных (муниципальных) контрактов, несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями.