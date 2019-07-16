Лавров: Ямайка заинтересована в более активных инвестициях "Русала"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ямайка заинтересована в решении вопросов, которые позволят компании "Русал" более активно осуществлять инвестиции в экономику острова. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит.

"Говорили об экономическом сотрудничестве, это опора нашего взаимодействия. Отметили в позитивном плане работу российской компании "Русал", одной из крупнейших на ямайском рынке добычи бокситов и глинозема, - сказал министр. - Она уже более 10 лет вносит значимый вклад в развитие экономики острова, причем не только в алюминиевой промышленности, но и в сфере животноводства".

"Наши коллеги на сегодняшних переговорах подтвердили свою заинтересованность решать вопросы, которые позволили бы этой компании более активно инвестировать в экономику Ямайки", - подчеркнул Лавров.

По его словам, у двух стран "есть хороший потенциал для осуществления новых проектов в области экономики, инвестиций, культуры, образования".

На Ямайке у "Русала" работает комплекс по производству глинозема и добыче бокситов Windalco. Инфраструктура предприятия включает торговый порт Эскивел и фермы в Манчестере и Св. Анне. Мощности предприятия составляют 600 тыс. тонн глинозема и 5 млн тонн бокситов в год.

Туризм в регионе

Лавров добавил, что отмена виз между Россией и Ямайкой позволяет превратить эту карибскую страну в наиболее привлекательное направление для российских туристов в регионе.

"С ноября прошлого года действует межправительственное соглашение о безвизовом режиме при взаимных поездках наших граждан. Мы с госпожой министром подписали его в сентябре в Нью-Йорке, - сказал он. - Документ очень быстро вступил в силу, доказав, что является хорошим стимулом для расширения туристических связей, деловых, образовательных и гуманитарных обменов. Количество российских граждан, посещающих Ямайку, существенно возросло после того, как соглашение стало действовать".

"Убежден, что Ямайка станет одним из наиболее привлекательных направлений для российских туристов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - отметил Лавров.

Министр отметил, что в 2020 году исполняется 45 лет со дня установления дипотношений между странами. "Договорились отметить эту годовщину должным образом", - добавил он.

"Довольны тем, как развиваются отношения с Ямайкой, подтвердили обоюдный настрой на поддержание политического диалога, в том числе путем регулярного проведения встреч глав МИД, - сказал Лавров. - Есть понимание о том, чтобы активнее использовать механизм межмидовских консультаций. Последние консультации были в 2015 году в Кингстоне, попросили наших коллег дать удобные даты для нового раунда в России".

Кроме того, информировал глава МИД РФ, особое внимание стороны уделили ситуации в интеграционных объединениях стран Латинской Америки и Карибского бассейна.