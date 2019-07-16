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Госдума приняла закон о передаче частному партнеру исключительных прав на IT-объекты ГЧП

Предполагается, что принятие законопроекта сделает проекты ГЧП в сфере разработки информационно-телекоммуникационных технологий более надежными с точки зрения участия в них малых и средних IT-компаний

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возможности передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности частному партнеру в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), если объектом ГЧП является IT-система. Закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Согласно закону, при заключении соглашения о ГЧП, в котором объектом соглашения выступает информационно-телекоммуникационная система и составляющие ее элементы IT-инфраструктуры (программы для ЭВМ, базы данных, а также обеспечивающие их эксплуатацию технические средства обработки, передачи и хранения данных, в том числе в составе единых информационных систем), публичный партнер может принять на себя обязательства предоставить частному партнеру исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав существующих IT-объектов, а также права на обеспечивающие их эксплуатацию технические средства.

Распоряжение частным партнером исключительными правами будет регулироваться правилами, установленными гражданским законодательством в отношении интеллектуальной собственности с учетом ограничений, установленных законодательством о ГЧП.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документа поступило 16 поправок, все они были приняты. В частности, правительство наделяется полномочиями по оценке проектов ГЧП в сфере информационных технологий на предмет возможности отчуждения частному партнеру прав на интеллектуальную собственность и определению случаев, когда такое отчуждение недопустимо. "Это может быть предмет информации, связанной, например, с госбезопасностью и т. д. Передача интеллектуальной собственности не должна нанести ущерб интересам государства. Поэтому очень важно в этих направлениях детализировать прямыми нормами сценарии сферы применения ГЧП", - отметил ранее Николаев.

Также, по словам Николаева, поправками регулируется возможность взаимодействия государства и частного партнера по реализации проектов по маркировке товаров.

Принятие законопроекта сделает проекты ГЧП в сфере разработки, создания и эксплуатации объектов информационно-телекоммуникационных технологий более надежными с точки зрения участия в них малых и средних профильных IT-компаний, что обеспечит привлечение частных инвестиций, инновационных решений, передовых технологий и лучших мировых практик в решение стратегических задач информатизации общества и цифровизации российской экономики, отмечается в заключении комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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