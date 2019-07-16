Сбербанк не собирается прекращать сотрудничество с "Яндексом"

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Сбербанк продолжит реализовывать совместные проекты с "Яндексом", речи о прекращении сотрудничества не идет, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле. В частности, Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс "Беру" не выполнил KPI. Источники утверждали, что партнеры уже предложили друг другу варианты прекращения сотрудничества, но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

"Неправда. Для этого [разрыва отношений] нет никаких оснований. У нас очень добрые, партнерские отношения", - подчеркнул Греф.

Он также выразил надежду, что "сотрудничество будет всегда". "У нас точно нет никаких предпосылок для того, чтобы разрывать наше сотрудничество, - заверил глава Сбербанка. - Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, где-то конкурировать, но разрывать отношения точно не собираемся".

Весной 2018 года Сбербанк и "Яндекс" завершили создание совместного предприятия в сфере электронной коммерции (e-commerce). На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. Тогда Греф заявлял, что рассчитывает создать на базе "Яндекс.Маркета" "российский Amazon".

С тех пор партнеры запустили маркетплейс под названием "Беру" и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly.