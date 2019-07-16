Россельхознадзор после проверки белорусских предприятий может снять ограничение на яблоки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор примет решение о снятии ограничений на поставку белорусских яблок в Россию по итогам визита своих специалистов в республику, который начался 15 июля. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"По итогам визита Россельхознадзором будет принято решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок на территорию Российской Федерации", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время сотрудники Россельхознадзора оценивают производственные мощности 11 белорусских предприятий по производству яблок, добавили в ведомстве.

С 12 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте и отсутствием актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства и хранения. В конце мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики заявили, что Минск готов принять инспекторов Россельхознадзора для проверки белорусских производителей яблок и груш.