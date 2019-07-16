Госдума приняла во II чтении проект об органе экспертизы стандартов бухучета госфинансов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий проведение экспертизы стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отдельным экспертным органом - советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Законопроект был инициирован правительством.

"Эффективность обсуждения проектов федеральных и отраслевых стандартов бухучета государственных финансов в рамках действующего совета по стандартам бухгалтерского учета очевидна. В настоящее время предусматривается разработка 30 федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов и порядка 15 отраслевых стандартов, которые в большей части связаны с реализуемыми на государственном уровне функциями и полномочиями, и не имеющих аналогов в реальном секторе экономики (учет государственной казны; учет активов и обязательств в целях государственной безопасности, государственное пенсионное обеспечение и т.д.)", - говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что в этом совете с правом голоса будет участвовать широкий круг экспертов, в том числе негосударственных.

Законопроектом также предлагается замена терминов "организации государственного сектора" и "организации бюджетной сферы" одним - "организации бюджетной сферы", в частности, в целях недопущения правовой неопределенности при применении терминов "государственный сектор", "институциональная единица государственного сектора", "организация государственного сектора" с учетом последних методологических изменений в систему федеральных классификаторов секторов экономики для целей статистики финансового анализа (КИСЭ).

Законопроект также регулирует отдельные вопросы бухучета, направленные на обеспечение полноты и достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также полноты отражения фактов хозяйственной жизни в бухучете - эти изменения вносятся на основании замечаний Счетной палаты.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается недопущение внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта после ее утверждения, если федеральными законами или учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение такой отчетности.

Также поправками предусматривается, что федеральные стандарты бухучета для организаций государственного сектора, утвержденные уполномоченным федеральным органом до дня вступления в силу закона, признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.