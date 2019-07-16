В Краснодар до конца 2019 года поступят 12 троллейбусов с автономным ходом

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Две партии троллейбусов с автономным ходом будут поставлены в Краснодар до конца 2019 года. Они заменят общественный транспорт в историческом центре города и позволят продлить маршруты без строительства контактной линии, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

Власти Краснодара в 2019 году направили 123 млн рублей на закупку партии электробусов, то есть троллейбусов с автономным ходом. Ими планируется заменить обычные троллейбусы, курсирующие по улицам исторического центра, чтобы облагородить его внешний вид и избавить от проводов контактной сети. Также это позволит продлить маршруты следования общественного транспорта в отдаленные и новые микрорайоны города без строительства контактной сети.

"Полная поставка всех 12 единиц техники, по условиям контракта, должна завершиться до конца 2019 года. Основные требования: это должны быть низкопольные машины с кондиционерами и возможностью автономного хода не менее 15 км", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в единой информационной системе в сфере закупок уже объявлены два аукциона. Начальная цена закупки 10 троллейбусов с автономным ходом составляет 123 млн рублей, еще двух единиц техники - 24,6 млн рублей.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Для этого прорабатывается вопрос строительства перехватывающих парковок, продления трамвайных и троллейбусных линий к быстроразвивающимся новым микрорайонам.