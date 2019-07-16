МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рост мировых цен на зерно может активизировать проинфляционные риски на российском рынке, говорится в комментарии ЦБ РФ по динамике потребительских цен.

"На рынке зерна под влиянием роста мировых цен могут проявиться некоторые проинфляционные риски", - отмечается в комментарии.

Кроме того, в связи с жаркой и сухой июньской погодой независимые эксперты снижают прогнозы урожая в России.

ЦБ также указывает, что в июне 2019 года годовая инфляция снизилась до 4,7% с 5,1%. Наибольший вклад в замедление инфляции внесло снижение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию, в значительной мере связанное с ранней уборкой урожая и носящее временный характер.

Ранее Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году в объеме 118 млн тонн.