Предприятия в Москве смогут получить льготные займы на покупку отечественного оборудования

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы до 100 млн рублей в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства в рамках нового финансового продукта "Отечественное оборудование", сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новый финансовый продукт будет выдаваться на приобретение нового оборудования, страной-производителем которого является Россия, его монтаж и наладку. А также на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного инжиниринга, программного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования", - цитируют в пресс-службе слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что благодаря предоставлению льготных займов Москва не только развивает промышленность города и создает новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в регион. Размер займа может составлять от 20 до 100 млн рублей, срок займа - не более пяти лет, процентная ставка по займу от 3% до 5% годовых.

"Финансовый продукт Фонда дает возможность получить кредитование на выгодных условиях в отношении 70% затрат на проект. Остальные 30% предприятия должны финансировать из собственных или заемных средств", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет целевые займы предприятиям на срок до пяти лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых. С декабря 2017 года Фонд поддержки заключил договоры займа с 12 компаниям на общую сумму более 750 млн рублей.