Госдума приняла во II чтении поправки в ГК о возврате заемщику части страховой премии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, предусматривающие возможность возврата заемщику-физлицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа). Законопроект инициирован правительством РФ и корреспондирует с поправками в законодательство о потребительском кредитовании, которые были приняты ранее Госдумой в первом чтении.

Законопроект вносит изменения в пункт 3 статьи 958 ГК РФ, предусмотрев возможность закрепления в специальных законах особых правил о судьбе страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора страхования.

"Законопроект позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Сейчас в законодательстве нет единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков, этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании. Нередки, к сожалению, случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками мы устраняем данный правовой пробел", - сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан", - подчеркнул он.