ВЦИОМ: треть россиян не знает о возможности дополнительного дохода после выхода на пенсию

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более трети россиян (34%) не знают об альтернативных вариантах обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно материалам опроса, около 28% граждан информированы о возможности хранить денежные средства на депозите в банке, еще 27% говорят о накоплениях наличными деньгами в рублях или иностранной валюте, 26% знают о вкладах в негосударственные пенсионные фонды. Меньше всего россияне осведомлены о вариантах покупки акций и облигаций (19%), паев инвестиционных фондов (13%), открытия индивидуального инвестиционного счета (17%) и вложений в ценные бумаги через страховые компании (16%), отмечено в исследовании.

Около четверти россиян (23%) используют и собираются дальше хранить сбережения на банковском вкладе, 21% намерены делать накопления наличными деньгами. Инвестировать в недвижимость после выхода на пенсию собираются 18% опрошенных.

Делать накопления на пенсию россияне готовы при условиях гарантии сохранности инвестиций со стороны государства (31%) и жесткого контроля над деятельностью финансовых организаций со стороны государства (26%).

За увеличение способов накоплений для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию высказались 53% граждан. Для 29% россиян количество методов накоплений не имеет значения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.