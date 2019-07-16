"Новапорт" закроет сделку по покупке аэропорта Воронежа к 1 сентября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания "Новапорт" закроет сделку по покупке аэропорта Воронежа у ФК "Аксиома" к 1 сентября. Об этом в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" рассказал журналистам совладелец "Новапорта" Роман Троценко.

"Мы в процессе закрытия, мы ее точно закроем к 1 сентября", - сказал он.

Троценко добавил, что общий объем инвестиций в аэропорт Воронежа составит 5 млрд рублей, включая строительство новых объектов. "Нам аэропорт нравится, нам кажется, что он имеет шансы стать центром по разбору почты для центральной России", - заключил он.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.