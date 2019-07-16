"Новапорт" заинтересован в приобретении аэропорта Сургута

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания "Новапорт" заинтересована в приобретении аэропорта Сургута. Об этом в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" рассказал журналистам совладелец "Новапорта" Роман Троценко.

"Хендлинговая компания (UTG, принадлежит "Ютэйр" - прим. ТАСС) неинтересна. "Ютэйр" сама по себе неинтересна, потому что, как вы знаете, мы не имеем активов в авиаперевозчиках, а аэропорт Сургута интересен", - сказал он.

Ранее сообщалось, что авиационная группа "Ютэйр" планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга. При этом отмечалось, что перевозчик не намерен отказываться от профильных активов и гарантирует бесперебойные полеты.

"Мы ждем решения акционеров и кредиторов "Ютэйр" по реструктуризации его деятельности. Очевидно, что компания должна быть в течение ближайших пары лет серьезно изменена. Наверное, выделена вертолетная составляющая, наземная инфраструктура, нам интересно. Сургут нам интересен", - заключил Троценко.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.