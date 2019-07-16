Строительство порта Индига в Ненецком АО начнется в 2020 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Корпорация "АЕОН" планирует приступить к строительно-монтажным работам в рамках проекта порта Индига в Ненецком автономном округе в следующем году. Об этом в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" рассказал журналистам председатель совета директоров корпорации "АЕОН" Роман Троценко.

"В следующем году. В следующем сезоне начнем строительно-монтажные работы", - сказал он.

По словам Троценко, бюджетные средства для реализации проекта на данный момент не требуются.

"Мы понимаем, что мы делаем, там средств государства не требуется. Потом будет решение о железнодорожном плече, Сосногорск - Индига, но я так понимаю, что это решение все равно будет от настоящего момента отделено примерно двумя или тремя годами. Поэтому у нас есть время", - пояснил он.

Троценко также отметил, что стоимость проекта без учета железнодорожной составляющей составляет около 100 млрд рублей. По оценкам "АЕОН", железная дорога по маршруту обойдется в 160 млрд рублей.

"В случае принятия решения это будут либо средства РЖД, либо средства инвесторов. Это будет вполне окупаемый проект, то есть это не благотворительность. Это вполне могут быть частные деньги. Если мы увидим, что РЖД не готовы или имеют другие приоритеты, мы готовы собрать консорциум инвесторов сами", - заключил он.

Ожидается, что контракты на перевозку грузов заключат вместе с началом строительных работ.

"Мы сами суда заказывать не будем, но будем подписывать контракт take or pay на вывоз грузов. Мы в ежедневном контакте с "Совкомфлотом". У них незначительный объем балкерного флота, но их специфика - это работа в Арктике, поэтому мы считаем, что они как люди отрасли были бы для нас абсолютно приоритетным партнером для этой работы", - рассказал Троценко.

О проекте

Строительство глубоководного незамерзающего порта Индига в районе одноименного поселка может стать одним из приоритетных проектов в рамках формирования Ненецкой опорной зоны. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы.