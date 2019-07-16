Госдума одобрила во II чтении упрощенную идентификацию клиентов страховщиков через банки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий страховым компаниям осуществлять идентификацию клиента через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы во главе Владиславом Резником.

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации, в том числе упрощенной, клиента - физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Законопроект предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования.

Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект учитывает рекомендации комитета по финансовому рынку в отношении необходимости соблюдения требований FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в отношении идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при заключении договоров страхования жизни, говорится в заключении профильного комитета Госдумы. В частности, законопроектом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни. Ко второму чтению законопроекта было одобрено шесть поправок юридико-технического характера.