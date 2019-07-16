Минсельхоз завершил разработку стратегии развития зернового комплекса до 2035 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России внесло в правительство проект распоряжения об утверждении долгосрочной стратегии развития зернового комплекса до 2035 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Реализация стратегии позволит поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность страны, повысить эффективность и технологичность предприятий зернового комплекса, усилить позиции страны на международном рынке зерна и продуктов его переработки, отмечается в сообщении. Стратегия потребует привлечения в отрасль дополнительных инвестиций в размере свыше 4,4 трлн рублей за счет использования средств частных инвесторов, банковского кредитования, а также целевого финансирования.

В базовом сценарии предусмотрен рост производства зерна до 140 млн т к 2035 году, что позволит экспортировать 55,9 млн т зерновых. В оптимистичный сценарий заложен рост производства до 150,3 млн т и экспорта до 63,6 млн т.

В проекте также учтено расширение объема портовых элеваторов и мощностей перевалочных комплексов, пропускной способности припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и автомобильных дорог, развитие системы маршрутных отправок. Ожидается, что суммарные мощности хранения зерна будут увеличены со 156,9 млн т в 2018 году до 167,4 млн т к 2035 году. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора на 2019-2035 годы в ценах 2018 года составит 281,4 млрд рублей. По результатам реализации предлагаемых мер ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 году на 10%.