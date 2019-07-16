Строительство нового терминала курского аэропорта потребует 350 млн рублей

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Строительство нового терминала международного аэропорта Курска, которое станет первым этапом его реконструкции, потребует, по предварительным оценкам, 350 млн рублей. Об этом во вторник сообщила глава агентства по привлечению инвестиций региона Ирина Кочева в ходе совещания по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской области при участии зампредседателя правительства России Максима Акимова.

Врио главы Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что строительство нового терминала аэропорта Курска планируется начать в 2019 году, для реализации проекта найдены инвесторы.

"Проект [реконструкции] предполагает два блока. Первый - то, что необходимо делать уже сейчас и чем мы уже занимаемся, - это строительство нового терминала. Объем инвестиций, оценочно, - это 350 млн рублей, в настоящий момент мы находимся в стадии проектирования", - сказала Кочева.

Глава агентства уточнила, что второй частью реконструкции станет строительство терминала международных авиалиний. "Оценочная стоимость инвестиций - 500 млн рублей, но мы пока откладываем эту часть, так как она напрямую зависит от состояния аэродромной инфраструктуры, поэтому мы и разделили проект надвое", - пояснила она.

По словам Кочевой, в результате реконструкции и модернизации аэропорта планируется увеличить пассажиропоток до 100 тыс. человек в год. "В зоне тяготения - население в количестве 3 млн человек. Мы конкурируем с аэропортами Белгорода, Воронежа, начал летать Брянск, но даже при этом у нас есть возможность нарастить пассажиропоток до 100 тыс. человек в год. Для увеличения пассажиропотока будем обеспечивать регулярность авиарейсов, чтобы вернуть доверие пассажиров, устанавливать конкурентные цены", - пояснила глава агентства.

Она добавила, что для охвата в 100 тыс. человек в год необходимо развивать и маршрутную сеть, в частности рейсы в Калининград, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Геленджик, Казань и Екатеринбург, а также международные направления. "Мы являемся опорной точкой для перелетов на Кавказ, можем использовать потенциал их курортов, еще не до конца нами освоен Крым", - уточнила Кочева.

Об аэропорте Курска

Международный аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 120 человек в час. По данным авиаперевозчика, в 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 5% по сравнению с 2017 годом, достигнув отметки в 32 тыс. человек.