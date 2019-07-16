Кенес Ракишев продал свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk Роману Троценко

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продал свою долю в размере 22,5% совладельцу "Новапорта" Роману Троценко. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Ракишева.

В то же время, из раскрытия компании на Лондонской бирже следует, что в сделке фигурирует пакет в размере 19,3% акций. Однако, по словам представителя Ракишева, это отражает неполную часть сделки.

Закрытие сделки ожидается в течение ближайших двух месяцев, добавил он.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".