Путин отметил важность сдерживания роста цен на авиакеросин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность сдерживания роста цен на авиационный керосин.

"Главное, чтобы больше не повышались [цены на авиакеросин]", - сказал глава государства на встрече с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.

Хорохордин подчеркнул, что это могло бы позитивно сказаться на туристическом потоке в регион. По его словам, полет на самолете обходится всего на 30% дороже, чем поездка на автомобиле, а "если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется".

Врио главы региона добавил, что республике удалось договориться по второму рейсу авиакомпании "Победа", в результате тарифы снизились и полеты стали более доступными. "По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом, - отметил Хорохордин. - Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком".

Он также сказал о большой роли нацпроектов. "Поговорив с людьми, поговорив с представителями общественного мнения, мы приняли решение и создали центр развития Республики Алтай, в котором участвуют и все политические партии, и общественные организации, и профсоюзы, и лидеры общественного мнения, просто население, молодежь активно участвует, - резюмировал Хорохордин. - Сделали там актив, и он начал работать, собирать предложения". В регионе решено было создать краткосрочную программу на пятилетку для решения насущных проблем.

Также власти запустили по федеральному образцу программу кадрового резерва "Команда развития". Ее оператором будет Российская академия народного хозяйства и государственной службы. В первый же день для участия в программе поступило 400 заявок, что стало рекордным показателем для страны.

Основной задачей Хорохордин назвал поиск баланса развития региона "без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре". "Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: "Не трогайте природу", - рассказал он. - Надо найти этот баланс".

Проблемы и точки роста экономики региона

Хорохордин доложил президенту о трех основных экономических проблемах и трех наиболее перспективных точках роста республиканской экономики. По его словам, самое большое беспокойство вызывает уровень безработицы, тарифы на ЖКХ и состояние социальной инфраструктуры.

Хорохордин рассказал, что "поехал по республике, посетил все районы и отдаленные села, поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы".

"Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата - 29 тыс. рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тыс.", - посетовал он, отметив, что вкупе с низким уровнем доходов населения это является основной проблемой региона, которую необходимо решать.

По мнению врио губернатора, на втором месте по значимости высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию. Не меньшее беспокойство у Хорохордина вызывает и уровень образования, а также качество медицинских услуг. "Ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а еще не хватает кадров, в отдаленные районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть эта насущная социальная проблема", - заметил он.

Тем не менее, собеседник Путина отметил, что стали сразу понятны и точки роста. "Так как регион сельскохозяйственный, 70% населения - сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста", - сказал он. Хорохордин обратил внимание главы государства на то, что сезон выпаса скота в регионе небольшой, поэтому "не успевают животные набрать вес", и "поэтому приезжают крупные компании, из приграничного Казахстана приезжают предприниматели, живьем забирают". Соответственно, по мнению врио губернатора, необходимо больше внимания уделять созданию предприятий глубокой переработки и создавать центры бойни, чтобы самим производить и продавать качественную продукцию глубокой переработки. Хорохордин заверил, что инвесторы уже появились.

Вторая точка роста, представил свое видение Путину врио главы региона, - это развитие туризма. Третья - лесопереработка."Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне. Мы уже наметили пути решения. Я специально привозил лесников в центр, проводил с ними крупное совещание, выслушал все проблемы, и мы, в принципе, поняли, как нам действовать", - заключил он.

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