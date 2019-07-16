Суд продолжит рассматривать иски о банкротстве UTair 22 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во вторник объявил перерыв в рассмотрении иска "Юган-Юнион кард" по банкротству авиакомпании UTair.

Четыре контрагента UTair - компании "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве UTair на общую сумму около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд ХМАО 11 июня отказал "Флеш лайт капитал" во введении наблюдения в отношении перевозчика, в связи с уплатой UTair долга компании. На 16 июля суд назначил рассмотрение иска "Юган-Юнион кард".

В ходе заседания представители авиакомпании UTair попросили приобщить к делу ходатайство, не став его комментировать. В свою очередь представитель "Юган-Юнион кард" сообщил судье, что ему нужно время на изучение документа совместно с юристами.

"Объявить перерыв до 15:00 22 июля", - сказал судья Юрий Щепелин, просмотрев ходатайство авиакомпании UTair.

Как пояснили ТАСС представители UTair после заседания, в ходатайстве они сообщили, что у "Юган-Юнион кард" не было оснований для внесения иска. "То есть оснований для обращения в суд не было. Об этом мы сообщили в ходатайстве", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе авиакомпании UTair ТАСС поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедур банкротства перевозчика отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

О ситуации с UTair

UTair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

В данный момент компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году UTair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году UTair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании UTair отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.