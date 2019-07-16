Школьники из 29 стран выступят на Международной олимпиаде по экономике в Петербурге

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ученики школ из 29 стран мира примут участие в II Международной олимпиаде школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO), которая пройдет в с 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Высшей школы экономики.

Олимпиада организована по инициативе ВШЭ при поддержке Сбербанка.

"В олимпиаде выступят 24 команды старшеклассников в возрасте 16-18 лет (не более пяти школьников и одного или двух руководителей) из 29 государств, среди которых: Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, Южная Корея, США и др. Это победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности", - говорится в сообщении. Олимпиада пройдет в уникальном архитектурном сооружении начала 20-го века - Кочубей-центре в Санкт-Петербурге.

Мероприятие продлится неделю и будет состоять из трех этапов, каждый со своей темой - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса. По результатам всех трех этапов будут определены победители в индивидуальном и командном зачетах. Все победители получат возможность поступления на любую экономическую программу НИУ ВШЭ в 2020 году с полным покрытием стоимости обучения.

Ожидается, что в открытии Олимпиады примут участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Кроме того, на церемонии открытия с лекцией "Введение в теорию дизайна механизмов" выступит профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин.

Первая международная олимпиада школьников по экономике прошла с 14 по 21 сентября 2018 года в Москве. В ней приняли участие 65 школьников из 13 стран. Победу в командном зачете завоевала Латвия, серебро - у России, а бронза - у представителей Казахстана и Бразилии. За личные достижения золотом были награждены 10 школьников, из которых двое россиян - Семен Табанаков и Сергей Кыльчик.