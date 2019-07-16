Минтранс РФ: Белоруссия проявила интерес к маршруту ВСМ из Москвы в Минск и Варшаву

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в том, чтобы высокоскоростная магистраль соединила Москву с Минском и Варшавой. Об этом в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" рассказал журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Минск очень заинтересован в том, чтобы ВСМ пошла Москва - Минск - Варшава, все эти проекты понятны, мы много лет говорили с нашими китайскими партнерами идти на Восток. Надо дождаться той работы, которую сейчас проводит ОАО "РЖД" в части переконфигурации проекта, сроков и этапов, и уже вернуться к этому вопросу более предметно", - сказал чиновник.

Алафинов напомнил, что сейчас уточняются параметры проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

"Он (проект - прим. ТАСС) будет переконфигурирован, и, думаю, мы в конце года вернемся на проектном комитете, который возглавляет (вице-премьер - прим. ТАСС) Максим Акимов, с обсуждением, как он будет переконфигурирован", - заключил Алафинов.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию. Позднее вице-премьер РФ Максим Акимов отмечал, что проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.