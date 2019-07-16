Минтранс: строительство новой дороги Москва - Казань предпочтительнее реконструкции М-7

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство новой платной дороги Москва - Казань на данный момент целесообразнее, чем реконструкция существующей трассы М-7 "Волга", сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Правительство до конца июля должно определить один из двух вариантов реализации транспортного коридора "Европа - Западный Китай": или реконструкция М-7, или строительство трассы Москва - Казань.

"Мы как Министерство транспорта для себя на этот вопрос давно ответили. У нас есть все расчеты, показатели, влияние на валовые региональные продукты, все макроэкономические показатели, показатели безопасности, на сроки, на деньги. Реконструкция М-7, когда мы сделали сравнение, по деньгам будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги. Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд [рублей] частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем", - рассказал Алафинов.

Он также указал на такой немаловажный фактор, как эксплуатационная стадия.

"Если мы говорим о новой автомобильной дороге, то как минимум 20 лет она будет обслуживаться за счет поступлений платно. А здесь [М-7] мы оставляем не просто на бюджете, а переводим дорогу с третьей, второй категории в первую, и бюджетные расходы на содержание растут", - уверен первый замминистра транспорта.

В случае реконструкции М-7 не создается новая инфраструктура на территории наиболее плотного заселения, подчеркнул он. Участок находится в зоне притяжения таких крупных агломераций, как Самарская, Тольяттинская, Ульяновская, Нижегородская и Казанская.

"Новая дорога - это безопасность и при этом новая скорость", - добавил Алафинов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и к 20 июля представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М-7 "Волга", включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М-7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва - Казань, которую "Автодор" планирует реализовать в рамках проекта "Европа - Западный Китай".

Трасса включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в 2 раза - до 6,5 часов.