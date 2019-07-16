Совет директоров "Лукойла" избрал новый состав правления

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.

Остальные члены правления сохранили свои места: президент "Лукойла" Вагит Алекперов, первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов, первый вице-президент Александр Матыцын, вице-президент по геологоразведке и разработке Илья Мандрик, старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке Вадим Воробьев, вице-президент "Лукойла" по энергетике Денис Долгов, вице-президент - главный юридический советник Иван Масляев, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Анатолий Москаленко, вице-президент - казначей Станислав Никитин, вице-президент по реализации нефтепродуктов Олег Пашаев, вице-президент по закупкам Денис Рогачев, вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов, вице-президент - руководитель аппарата Евгений Хавкин.

Также на заседании совета директоров было принято решение о единовременной премиальной выплате президенту ПАО "Лукойл", утверждены основные условия заключаемых с членами правления договоров и определен размер оплаты услуг аудитора компании (АО "КПМГ") за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.