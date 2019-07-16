Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%). Долги за 2018 год составляют 769,4 млн рублей (29,9%), за 2017 год и ранее - 938,3 млн рублей (36,5%).

Задолженность по заработной плате на 1 мая имелась перед 41 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств, 16% - строительства, 8% - занятые в сферах сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 7% - работники в области добычи полезных ископаемых и транспорта.