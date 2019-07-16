УАЗ начал производство тестовой партии Patriot с автоматической коробкой передач

Ранее в официальной группе завода в социальной сети "Вконтакте" была опубликована фотография салона автомобиля, в котором видны только две педали - газ и тормоз, при этом педаль сцепления отсутствует. Как уточнил собеседник агентства, на фотографии - "прототип будущего" Patriot.

"Производство пробной партия УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач началось на заводе", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 16 июля. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство пробной не серийной партии автомобиля УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач, во вторник сообщили ТАСС в компании.

По данным завода, серийное производство автомобиля начнется уже в 2019 году, а в конце года машина поступит в продажу.

"Это будет первая серия автомобилей с автоматической коробкой передач, выпущенной на заводе, ранее подобные автомобили производились мелкосерийно", - отметил собеседник агентства.