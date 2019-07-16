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Акимов: старый асфальт с трасс могут направить на ремонт дорог в частном секторе

Вице-премьер отметил, что в частном секторе требования к качеству дорожного полотна ниже, но люди будут рады, "живя фактически десятки лет в грунтовке"

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Старое дорожное покрытие, которое снимается с российских трасс при их капитальном ремонте, может использоваться на строительстве менее загруженных дорог в частном секторе, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

"Сегодня мы обсуждали практику, которую точно можно использовать в других регионах, которая заключается в том, что, например, у нас отфрезерованная дорожная "одежда" <...> получит новую жизнь. Этот материал может быть использован в частном секторе, где требования к качеству дорожного полотна не такое высокое, но люди будут рады, живя фактически десятки лет в грунтовке", - сказал он по итогам совещания, посвященного реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Ранее сообщалось, что из фрезерованной крошки, которая образуется из демонтированного дорожного полотна, планируется сделать твердое покрытие на 100 курских улицах протяженностью более 60 км.

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