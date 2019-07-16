Эксперт оценил возможный ущерб в случае гибели 60% пчел

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Гибель пчел в РФ может привести к существенным убытка, например, в случае гибели 60% этих насекомых ущерб может составить около 1 трлн рублей. Такую оценку журналистам озвучил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

"Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять 1 трлн руб.", - сказал он, выступая в Госдуме на экспертном совещании по проблеме массовой гибели пчел.

Как уточнил Маннапов журналистам, подсчеты делались исходя из того, что в России могут погибнуть около 60% пчел. При этом речь идет не только о потерях производителей меда, но и тех фермеров, которые выращивают культуры, требующие опыления для урожая. "По этим итогам, при уничтожении 30% пчел, мы теряем 0,5 трлн рублей. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем 1 трлн рублей.", - отметил он.

В Минсельхозе РФ пока не ответили на запрос ТАСС, согласно ли министерство с этой оценкой ущерба.

Ранее в нескольких регионах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.