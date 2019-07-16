Сбербанк надеется развивать технологии искусственного интеллекта с "Яндексом" и Mail.ru

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает заниматься развитием технологий с использованием искусственного интеллекта в первую очередь совместно с "Яндексом" и Mail.ru. При этом у банка будет только координирующая роль, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Наша роль координирующая только. Я надеюсь, что все наши партнеры, в первую очередь "Яндекс", Mail и целый ряд компаний, которые занимаются специальными проблемами в области искусственного интеллекта, индустриальным искусственным интеллектом, такие как "Газпром нефть", - они все получат соответствующий объем свой ответственности. Мы все вместе будем двигаться к финишу", - сказал он.

При этом он добавил, что сейчас идет согласование дорожной карты, в которой будут "описаны конкретные сферы развития технологий и компании, которые будут отвечать за различное направление технологий".

Также Греф заявил, что перед Сбербанком стоит цель обеспечить вхождение России в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.

На прошлой неделе правительство РФ заключило с крупными компаниями восемь соглашений в сфере инновационных технологий. В частности, со Сбербанком заключено соглашение по направлению "Искусственный интеллект".