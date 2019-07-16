Производство легковых автомобилей в России в I полугодии выросло на 1,7%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - июне 2019 году выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс., говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, в июне текущего года в годовом выражении выпуск авто снизился на 0,3%, а по отношению к маю 2019 года показатель увеличился на 20,5%.

Производство грузовых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года упало на 4,5% до 68,4 тыс. Производство автобусов увеличилось на 46,5% и достигло 9,3 тыс.