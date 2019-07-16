Исследовательский центр по изучению водорода с участием Siemens откроют в Германии

ТАСС, 16 июля. Компания Siemens откроет научный центр для проведения исследований водорода как источника энергии совместно с технологическими компаниями в Герлице. Инвестиции в проект составят около €30 млн ($33,8 млн), сообщается на сайте Siemens.

Решение было принято совместно с Обществом содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) и официальными представителями Свободного государства Саксония. Цель нового проекта - побудить другие технологические и промышленные компании, стартапы и исследовательские институты к участию в развитии региона и работе по переходу на возобновляемые источники энергии. Основное внимание будет уделено вопросам цифровизации и автоматизации процессов в сфере энергетики.

В частности, в кампусе Siemens и Fraunhofer-Gesellschaft будет создана лаборатория по исследованию водорода и возможностей его выработки, хранения и использования. В дополнение к этому Siemens также займется вопросами декарбонизации промышленных процессов. Исследователи компании изучат возможности снижения выбросов CO2 в энергоемких отраслях и разработают новые технологии хранения энергии.