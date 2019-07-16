Власти Липецкой области поделятся с коллегами из Чечни опытом создания экономических зон

ЛИПЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области поделятся с коллегами из правительства Чеченской республики опытом создания в регионе особых экономических зон. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов по итогам встречи с делегацией из Чечни.

"Мы рады поделиться опытом, уверен, что специалисты смогут задействовать кадровый и промышленный потенциал, чтобы привлечь инвесторов", - сказал Артамонов. При этом он напомнил, что сотрудничество между двумя регионами началось еще в 2007 году и сейчас охватывает многие сферы.

Заместитель председателя правительства Чеченской республики Абдула Магомадов отметил, что целью визита делегации стало знакомство с опытом создания и функционирования особых экономических зон. "Для нас это сейчас особенно актуально, так как мы подали заявку на создание в Чеченской Республике ОЭЗ промышленно-производственного типа, Липецкая область в этой сфере лидер", - сказал Магомадов, слова которого приводит пресс-служба областной администрации.