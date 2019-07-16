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Российский зерновой союз ожидает снижения стоимости пшена в два раза

По словам главы союза Аркадия Злочевского, это произойдет из-за увеличения количества посевных площадей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский зерновой союз прогнозирует снижение стоимости пшена в два раза из-за больших посевных площадей. Об этом журналистам сообщил глава союза Аркадий Злочевский.

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"Посеяли больше, но цены на пшено все равно будут оставаться на достаточно высоких уровнях. Они снизятся, конечно, с нынешних 50 тыс. рублей но может до 25-30 тыс. рублей за т", - сказал он.

Злочевский отметил, что в последние годы в России были засеяны пшеном рекордно низкие площади, в результате чего снизился валовый сбор, а цены на культуру, напротив, выросли. "В этом сезоне прибавим площадей, так как был стимул для этого. Хотя, я не думаю, мы опять выйдем на перепроизводство, слишком долго держались чрезвычайно низкие цены на пшено, поэтому недосевали", - полагает он.

Зловевский отметил, что пшено может повторить историю с гречихой, которая произошла ранее. "Гречиха в прошлом сезоне весь сезон падала в цене, несмотря на то, что все цены на зерновые росли, цена на нее снизилась ниже 20 тыс. рублей за т", - пояснил он.

Урожай пшена в России в 2018 году составил 217 тыс. т, в 2017 году - 316 тыс. т.

Ранее Росстат представил обновленные данные по динамике потребительских цен за 2018 год, согласно которым цены быстрее всего росли на пшено и капусту. Так, рост цен на пшено и капусту за прошедший год составил 73,6% и 72,8% соответственно.

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