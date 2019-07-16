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Банк России получит возможность определять максимальный размер тарифов на эквайринг

Соответствующие поправки ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России получит возможность определять максимальный размер тарифов на эквайринг, следует из поправок в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, одобренных комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Как уточнил ТАСС один из авторов поправок, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, такое право позволит ЦБ выступать в качестве арбитра в дискуссии между эквайерами и ретейлом. "Имея такой рычаг, будет легче добиваться договоренностей, поскольку жизнь показала, что должен быть дисциплинирующий фактор, который позволит более эффективно эту работу (по снижению комиссий за эквайринг - прим. ТАСС) проводить", - отметил депутат.

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