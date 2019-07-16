Дума запросит у кабмина предложения по снижению цены электроэнергии для аграриев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за протокольное поручение комитетам по аграрным вопросам, по контролю и регламенту и по энергетике запросить в правительстве РФ предложения по определению механизмов, предусматривающих снижение стоимости электроэнергии, используемой сельхозтоваропроизводителями. Инициаторами поручения стала группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым.

Авторы документа напоминают, что указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года" перед аграрным комплексом страны поставлены принципиально новые задачи - "формирование секторов для производства экспортной продукции в объеме более чем в 2 раза превышающем фактический уровень". "При этом необходимо обеспечить международную конкурентоспособность нашей продукции как по ее стоимости, так и по качеству", - указывают депутаты.

В настоящее время сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные коллективы, индивидуальные предприниматели платят повышенные тарифы за использование электроэнергии по сравнению с промышленными предприятиями, констатируют инициаторы поручения. Депутаты отмечают, что тарифы "являются существенным фактором сдерживания развития агропромышленного комплекса". "При этом до настоящего времени согласованных предложений по определении реально действующих механизмов по снижению стоимости электроэнергии для сельхозтоваропроизводителей не выработано", - отмечается в тексте поручения.

В связи с этим Госдума поручает трем комитетам запросить в правительстве РФ предложения по определению механизмов снижения стоимости электроэнергии, используемой сельхозтоваропроизводителями, а также провести в сентябре 2019 года совместное заседание трех комитетов с приглашением глав Минсельхоза и Минэнерго для обсуждения поступивших предложений и выработки соответствующих решений.