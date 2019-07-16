В Совфеде поддержали законопроект о переносе в РФ судебных споров россиян под санкциями

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддерживает законопроект, который дает право российским гражданам и компаниям, попавшим под зарубежные санкции, переводить судебные споры в российские суды.

Соответствующий законопроект во вторник группа депутатов от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" внесла в Госдуму. Предложенные поправки, по мнению их разработчиков, позволят защитить права граждан РФ и юридических лиц, в отношении которых вводятся меры ограничительного характера, на справедливое судебное разбирательство.

"Мы поддерживаем внесенный законопроект, так как его целью является защита прав и законных интересов отдельных категорий граждан РФ и российских юридических лиц, в отношении которых рядом наших западных партнеров были введены так называемые санкции. Законопроектом вводится исключительная подсудность для подачи иска к физическому или юридическому лицу, в отношении которого США и другими иностранными государствами введены меры ограничительного характера", - сказал Клишас ТАСС во вторник.

Сенатор подчеркнул, что такой иск может быть предъявлен только в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения в Российской Федерации физического или юридического лица либо по месту нахождения на территории Российской Федерации его имущества.

"Необходимость таких изменений связана с тем, что граждане и российские юридические лица, в отношении которых введены санкции и соответственно установлен запрет на въезд в эти страны, фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ", - отметил глава комитета СФ.