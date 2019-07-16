Чижов заявил, что Евросоюз должен обдумать вопрос об объединении усилий с ЕАЭС

АФИНЫ, 16 июля. /ТАСС/. ЕС должен начать думать о том, чтобы объединить свои усилия с другими столпами общей евразийской цивилизации, прежде всего с Россией, сотрудничество с ЕАЭС будет взаимовыгодным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая во вторник на организованной журналом "Экономист" конференции "Европа: оставляя нерешительность позади?", которая проходит под Афинами.

Чижов подчеркнул, что Россия и ЕС находятся в настоящее время на распутье в своих отношениях. "Нам необходимо совместно определить направление нашего сотрудничества, что осложняется нынешним положением дел в Евросоюзе, который увяз в собственных внутренних проблемах. В настоящее время идут дебаты о принципах его функционирования, идентичности, экономической перспективе, балансе национального и наднационального, а также обдумываются внешние факторы, влияющие на внутренние процессы внутри ЕС. Все эти факторы, вместе взятые, по-видимому, ограничивают способность Брюсселя поддерживать предметный диалог с третьими странами, включая Россию", - сказал постпред.

Тем не менее, он считает, что не следует разочаровываться из-за этого. "Экономические, культурные и исторические связи между Россией и государствами - членами ЕС настолько важны, что новый цикл нормальных и даже более тесных отношений неизбежен. Это станет возможным, когда ЕС определит модель своего будущего развития и начнет понимать, как решать текущие глобальные проблемы. Говоря прямо, для сохранения своей позиции в становящемся все более конкурентным многополярном мире Евросоюз и его государства-члены должны начать думать о том, чтобы объединить свои усилия с другими столпами нашей общей евразийской цивилизации, прежде всего с Россией", - подчеркнул Чижов.

Он отметил, что общее географическое положение заставляет Россию и ЕС "коллективно реагировать на трансграничные угрозы, такие как терроризм и незаконный оборот наркотиков". "Мы сталкиваемся с универсальными проблемами, касающимися адаптации к демографическим и климатическим изменениям в мире, а также создания новой модели инновационной экономики и модернизации ее технологической базы. Совершенно очевидно, что объединение экономических потенциалов двух крупнейших интеграционных проектов на нашем континенте - ЕС и Евразийского экономического союза - может принести только добавленную стоимость", - сказал постпред.

По его словам, уже появляются определенные признаки понимания необходимости активизации диалога Россия - ЕС. В этой связи он напомнил и про призыв своих коллег из ЕС во время Петербургского международного экономического форума к скорейшему снятию антироссийских санкций, и про восстановление членства РФ в ПАСЕ, и про недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джузеппе Конте о необходимости построения новой архитектуры доверия и безопасности между ЕС и Россией.

Постпред выразил надежду на то, что "политики, которые займут в этом году высшие должности в ЕС, проявят достаточный прагматизм, чтобы начать преодолевать инерцию", которая наблюдается сейчас в отношениях ЕС и России.