ВЦИОМ: россияне готовы использовать инструменты долгосрочных накоплений при господдержке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россияне готовы использовать различные финансовые инструменты для долгосрочных накоплений, если государство будет оказывать поддержку и контроль, заявил на пресс-конференции директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"В целом общая информированность у нас, с одной стороны, достаточно высокая, с другой стороны, мы видим тревожные цифры, которые говорят о том, что уровень информационной грамотности оставляет желать лучшего. С точки зрения тех инструментов, которые присутствуют, мы, действительно, видим сегодня запрос на развитие тех инструментов при безусловно поддерживающей, контролирующей роли со стороны государства. Ну а каковы могут быть эти инструменты - наверное, это уже вопрос к экспертам", - сказал Родин, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Он привел ряд данных ВЦИОМ. Так, по его словам, уровень информированности россиян об альтернативных вариантах обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию помимо обязательных выплат довольно высок: более половины опрошенных (58%) так или иначе знакомы с различными вариантами инвестиций.

"Высокую известность среди россиян имеют денежный вклад или депозит в банке - 28%, личные накопления в российской или иностранной валюте - 27%, вклад в НПФ - 26%, инвестиции в недвижимость или землю - 24%. Кроме того, известными формами накоплений являются продукты страхования: инвестиционное - 22% и накопительное страхование жизни - 22%", - сказал Родин.

По данным ВЦИОМ, меньше всего россияне знают о возможностях покупки акций и облигаций и паев инвестфондов (19% и 13% соответственно), открытия индивидуального инвестиционного счета и вложений в ценные бумаги через страховые компании. Больше всего для обеспечения дополнительного дохода россияне используют денежный вклад или депозит в банке (23%), личные накопления (18%), вклады в НПФ (14%), страхование от неблагоприятных событий (10%).