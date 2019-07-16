Премьер Грузии назвал оправданной трату денег на привлечение российских туристов

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Решение потратить за шесть лет около $4,5 млн на рекламу Грузии на российском рынке для привлечения туристов из РФ было правильным, так как оно позволило многим грузинам заняться малым и средним бизнесом и создать новые рабочие места. Об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге до начала заседания правительства, комментируя целесообразность выделения бюджетных средств на рекламу в России.

"Этот вопрос (целесообразность выделения денег - прим. ТАСС) был бы очень важным, если у нас не было бы соответствующей отдачи от этой инвестиции. Когда государство ведет маркетинговую кампанию, обязательным является, чтобы мы взглянули на отдачу - какая отдача есть от каждой вложенной суммы. <...> Это (трата денег на рекламу в РФ - прим. ТАСС) было правильным решением, так как оно дало возможность очень многим гражданам Грузии начать вести малый и средний бизнес и создать рабочие места", - сказал Бахтадзе.

Первый канал Общественного вещателя Грузии во вторник опубликовал статистические данные, согласно которым Национальная администрация туризма с 2013 под 2018 годы потратила 13 млн лари (более $4,5 млн) на рекламу страны на российском рынке для привлечения туристов из РФ, что составляет 18,4% от общей суммы маркетинговых затрат. Уже в 2019 году власти Грузии отказались покупать рекламу в России, так как туристы и без этого стали приезжать в республику.

С января по июнь текущего года граждане России осуществили более 691 тыс. визит в Грузию, что на 31,2% больше по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год. В администрации туризма надеялись, что в 2019 году количество визитов россиян в Грузию составит около 1,7 млн, однако введенный президентом России Владимиром Путиным с 8 июля временный запрет на полеты из РФ существенно повлияет на туристический поток.