Посол Белоруссии: Минск считает справедливыми цены на энергоносители, близкие к российским

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Белоруссия в рамках Союзного государства вправе добиваться для себя близких с российскими цен на энергоресурсы. Об этом заявил во вторник в Санкт-Петербурге посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"С одной стороны выросли цены на нефть, на газ, мы сейчас обсуждаем эту тему. Если у нас Союзное государство, то цены должны быть близкими, а не так, что для нас цена в два раза выше, чем для Смоленской области", - сказал белорусский посол, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Семашко, кроме вопросов определения стоимости энергоносителей, в первоочередном порядке должны решаться вопросы компенсации налогового маневра, продвижения мясо-молочной и промышленной продукции на рынок РФ. "Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить", - заявил Семашко. Он заверил, что Россия останется для Белоруссии основным рынком сбыта продукции. "Это уже, правда, не 53-55% в структуре нашего экспорта, как это было 10-15 лет назад. Это 38,8% по факту прошлого года, но это тоже много", - сказал посол Белоруссии в РФ.