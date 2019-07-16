Курс доллара вырос до 62,82 рубля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,18% - до 2751,43 пункта, индекс РТС снизился на 0,48%, до 1379,8 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск вырос на 0,25%, до 62,828 рубля, курс евро снизился на 0,12%, до 70,463 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,72% - до $66,64 за баррель.

Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению могла послужить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 1% и подняться в район $67. Также позитивным фактором стала динамика основных индексов в Европе, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,8%, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Он отметил, что сегодня российский рынок вплотную подходил к поддержке на уровне 2730 пунктов, однако не смог протестировать ее благодаря стабильной ситуации на внешних площадках.

При этом, в Промсвязьбанке не исключают новых попыток рынка уйти в район 2730 пунктов, чему может способствовать уход дивидендов из цен некоторых бумаг. В частности, завтра без дивидендов начнут торговаться бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза".

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека пояснил, что снижение рынка происходит вопреки характеру внешних настроений и позитивной динамике в нефти. Он напомнил, что "завтра американский спецпрокурор Роберт Мюллер даст показания по расследованию "российского дела" на заседаниях комитетов Палаты представителей Конгресса США", что может отразится на российском рынке. Тем временем, сезонное снижение активности, дивидендные разрывы и возвращение в новостной фон санкционной темы способны сместить индекс Мосбиржи к уровням 2700-2710 пунктов, считает он.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что на завтрашних торгах и по итогам недели возможно повышение котировок российских фондовых индексов при параллельном росте курса доллара к рублю. Ожидаемый диапазон закрытия торгов среды для индекса ММВБ и курса USD/RUB составляет 2700-2780 пунктов и 62,45-63,25 рубля за $1.