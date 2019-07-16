Минэкономразвития прорабатывает создание ОЭЗ в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. В 2020-2021 годы на эти цели предлагается выделить 3,9 млрд рублей из федерального бюджета, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны <...> бюджетные ассигнования в размере1 437,2 млн рублей в 2020 году и 2453,67 млн рублей в 2021 году", - говорится в проекте документа, вынесенного на общественное обсуждение.

Согласно документу, правительство Чеченской Республики планирует вложить 39,3 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ

Как сообщалось, власти Чечни намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Заводском районе Грозного. Предварительно достигнуты договоренности с потенциальными резидентами ОЭЗ по реализации ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей с созданием свыше 600 постоянных рабочих мест.